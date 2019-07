"Ninja Warrior", Tinder et Moscow Mule : l’interview "Ça matche ou pas ?" d'Iris Mittenaere

Elle est sur tous les fronts. Alors qu'elle joue les meneuses de revue pour "L'Oiseau Paradis" , le nouveau spectacle du Paradis Latin, Iris Mittenaere rempile pour sa deuxième saison de "Ninja Warrior" aux cotés de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand. A partir de ce vendredi 5 juillet, on la retrouvera à nouveau aux côtés des candidats du jeu de TF1 pour recueillir à chaud leurs impressions ainsi que celles de leurs proches. Pour cette quatrième édition du célèbre parcours d'obstacles, la chaîne a concocté aux candidats quelques petites nouveautés.





Un parcours flambant neuf, tout d'abord, avec au bout deux murs qui les attendront. D'un côté le mur classique (haut de 4,25 mètres pour les hommes et 4 mètres pour les femmes), et de l'autre le Mega Mur, qui se dressera à 5,5 mètres. Le candidat qui passera ce dernier sera qualifié directement en finale avec un petit bonus de 5.000 euros. Ça change aussi du côté des demi-finales : les 12 qualifiés devront s'affronter en duels pour gagner leur place en finale. Enfin, TF1 proposera des soirées à thème (têtes brûlées, héros du quotidien) au cours desquelles on pourra retrouver d'anciens candidats de "Ninja Warrior", mais également de "Koh-Lanta".