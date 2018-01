VIDÉO - Kim Kardashian, Hugh Jackman, Jean Dujardin... Les people vous souhaitent une bonne année 2018

C'est un passage obligé. Le petit mot qu'on glisse à ceux qu'on ne connaît pas mais qui nous suivent par milliers, parfois par millions. Les célébrités n'ont pas échappé aux messages sur les réseaux sociaux le soir du Nouvel An, postés en masse dans la nuit de dimanche à lundi. Il y a ceux qui ont opté pour une vidéo. Kim Kardashian et Mariah Carey ont ainsi filmé le décompte avant minuit et le premier "booonne annééééee!" de 2018. Leurs premiers baisers ? Son époux Kanye West pour la première, ses jumeaux Moroccan et Monroe pour la seconde.