VIDÉO - Obsèques de Paul Bocuse : l'hommage de 1500 chefs et de centaines d'anonymes au pape de la gastronomie

Plus de mille invités - la famille du défunt, polygame assumé, les proches, les personnalités, les collaborateurs des différents établissements Bocuse, et des centaines de chefs - étaient à la cathédrale Saint-Jean, où les vestes blanches l'emportaient sur les costumes sombres du deuil. Parmi eux, le gotha de la gastronomie, venu saluer celui qui a inspiré et formé des générations. Alain Ducasse, Joël Robuchon, Anne-Sophie Pic, Marc Veyrat, Guy Savoy, Christian Le Squer, Pierre Gagnaire, Régis Marcon, Michel Guérard, Arnaud Donckele, Yannick Alléno, l'Américain Thomas Keller, Daniel Boulud, arrivé de New York, ou Hiroyuki Hiramatsu, à la tête des brasseries Bocuse au Japon... pour n'en citer que quelques-uns.





Plusieurs de ses amis triplement étoilé comme Pierre Troisgros ou encore Marc Haeberlin lui ont rendu hommage. "Ta rivière chérie est en peine, elle déborde de tristesse mais nous, nous ne serons pas tristes", a déclaré Pierre Troisgros. Très ému, Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon et actuel ministre de l'Intérieur, a lui aussi honoré la mémoire de "Monsieur Paul".