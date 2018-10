VIDÉO - "On l’a traité de nain et de Quasimodo" : Michel Drucker raconte les blessures de Charles Aznavour

"Je l’attendais sur mon plateau dans deux jours", a confié Michel Drucker ce mardi dans "Audrey & Co". Invité de l’émission de LCI, l’animateur est longuement revenu sur son amitié avec Charles Aznavour, décédé ce lundi 1er octobre à l’âge de 94 ans. Ils s’étaient encore parlé au téléphone il y a quelques jours, alors que le chanteur était en voyage au Japon.





Les deux hommes se sont rencontrés en 1964 sur le plateau d’une émission de télé à laquelle participait également Johnny Hallyday. En coulisses, "Charles me rassurait, me donnait des conseils", a raconté Michel Drucker. "Il m’avait dit : ‘On a gagné si on a duré’. Il m’a inoculé ce gêne de la durée et depuis je ne pense qu’à ça : durer."