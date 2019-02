VIDÉO - Oscars 2019 : la prestation live de "Shallow" par Lady Gaga et Bradley Cooper va vous donner des frissons

Des mois qu'on en entendait parler. Bradley Cooper et Lady Gaga réunis sur la scène des Oscars pour chanter, en direct, le tube qui a fait pleurer des millions de spectateurs dans le monde. Après une première répétition improvisée lors d'un concert de la Mother Monster à Las Vegas, le duo phare de "A Star is Born" a donné vie à Ally et Jackson pour une superbe interprétation de "Shallow".





Filmée depuis la scène, la séquence a démarré derrière le rideau avec l'installation du piano et du micro. Les deux artistes se sont installés debout l'un en face de l'autre et ont laissé place à la magie de l'instant. Un moment suspendu pour les personnes présentes dans le Dolby Theatre de Los Angeles et pour celles scotchées devant leur écran.