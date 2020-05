VIDÉO - Où s'arrêtera Tom Cruise, le vrai super-héros de Hollywood ?

NO LIMIT - L'acteur américain n'a peur de rien. Surtout pas de la soixantaine qui approche. La star de la saga "Mission : Impossible" s'est lancé comme défi de tourner son prochain film à bord de la Station spatiale internationale. Une suite finalement logique pour celui qui a l'habitude des projets complètement fous.

"Sky is the limit". L'adage anglo-saxon qui assure que "tout est possible" pourrait être inscrit sur les papiers d'identité de Tom Cruise tant il lui colle à la peau. Rien ne lui résiste, surtout quand il s'agit de piloter un hélicoptère ou de faire vrombir son moteur dans les rues étroites des capitales européennes. L'acteur américain a construit sa légende en acceptant d'endosser la casquette de cascadeur sur la majorité de ses scènes. Peu importe la hauteur. Peu importe le danger. "Comment la fièvre de Tom Cruise pour les cascades est devenu l'unité de mesure de sa célébrité", titrait Variety en juillet 2018 au moment de la sortie de "Fallout", sixième volet de la saga "Mission : Impossible" dans laquelle l'interprète d'Ethan Hunt ne retient pas ses coups. Résultat : une cheville fracturée après une mauvaise réception alors qu'il sautait entre deux immeubles, et un tournage interrompu le temps de sa guérison.

En vidéo La bande-annonce de "Top Gun : Maverick" avec Tom Cruise

La vie de Tom Cruise au cinéma ne tient souvent qu'à un fil. Celui qui accompagne chacune de ses sorties musclées. On l'a vu escalader à mains nues les roches rouges de Monument Valley ("Mission : Impossible II"), s'offrir une promenade de santé sur la façade du Burj Khalifa - l'immeuble le plus haut du monde situé à Dubaï - ("Mission : Impossible - Protocole Fantôme") et participer au décollage d'un avion militaire accroché à son aile ("Mission : Impossible : Rogue Nation"). Ses courses-poursuites se font souvent en deux-roues. "Mais sans casque et sans protection donc je m'assure que les pneus sont bien chauds", racontait-il à TF1 à en juillet 2018 lors de la promotion parisienne de "Fallout", qui le voit redessiner la géographie de la capitale française sur son bolide.

La Nasa "enthousiaste" à l'idée de collaborer avec lui

"Le plus grand défi, c'était de conduire alors que les voitures arrivaient en face. Je ne voulais pas me faire percuter. Je m'entraîne constamment pour les courses-poursuites en moto. J'adore les motos et j'en fais depuis que je suis petit. Vous ne voulez pas tomber. C'est très stressant pour nous tous de tourner ça", détaillait-il. Il faut dire qu'il n'y a bien que lui pour prendre le redouté rond-point de la place de l'Etoile à contre-sens. "Tom repousse toujours les limites et c'est le cas ici", souligne Dominic Tuohy, responsable des effets spéciaux de "La Momie", dans le making-of d'une scène bien particulière. L'acteur y fait fi de la gravité à bord d'un avion, comme pour montrer que même l'attraction terrestre ne peut l'arrêter.

En vidéo Mission Impossible 6 en tournage à Paris : Tom Cruise fait rêver la capitale

Ce n'est au final pas étonnant qu'après avoir tout tenté sur Terre, Tom Cruise ait décidé de tenter sa chance ailleurs. Sa prochaine destination ? L'espace. L'acteur devrait s'envoler vers la Station spatiale internationale pour un futur projet sur lequel rien n'a encore filtré. Le directeur de la NASA s'est dit "enthousiaste" à l'idée de collaborer avec la star. Selon Deadline, la mission pourrait impliquer SpaceX et son fondateur Elon Musk.

Avec tout ça, on en oublierait presque que le super-héros Tom Cruise fêtera ses 58 ans le 3 juillet prochain. Et pourrait donc bien souffler ses 60 bougies dans une combinaison d'astronaute, une vraie. Il rit quand on lui demande le secret de sa forme. "Vous savez, je ne fais qu'avancer. J'ai eu beaucoup de chance. J'adore ce que je fais, je suis passionné évidemment. Je veux faire des films depuis l'enfance donc c'est quelque chose que je ne prends pas pour acquis", assurait-il à TF1, glissant tout de même être "fatigué" à la fin d'une journée de tournage. Celui de "Mission : Impossible 7", qui doit sortir le 23 juillet 2021, a été interrompu en février dernier en Italie en raison de la pandémie de coronavirus. D'ici à ce que ce soit Tom Cruise qui nous trouve un vaccin...

Delphine DE FREITAS