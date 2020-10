Où se trouve le corps de Michel de Montaigne ?

L'esprit de Michel de Montaigne est immortel et ses idées ont traversé les siècles. Mais son corps est resté introuvable pendant plus de 400 ans. Laurent Védrine, le directeur du musée d'Aquitaine, à Bordeaux, a alors mené l'enquête autour de son tombeau. En effet, il n'y a pas de corps à l'intérieur de celui-ci et selon une tradition, le célèbre philosophe a été inhumé dans les sous-sols du musée.



À leur grande stupeur, il y avait bien un coffre blanc avec une plaque portant la mention "Michel de Montaigne" au fond de leurs réserves. Les archéologues ont filmé son ouverture à l'automne 2018 et ont découvert un squelette, en désordre, mais entier, enveloppé d'un sarcophage en plomb. Un papier retrouvé à côté semble confirmer que c'est bien Michel de Montaigne qui est à l'intérieur. À la fin des fouilles, le corps a été transféré en laboratoire pour étude et analyse ADN. Les archéologues se donnent un an pour affirmer s'il s'agit bien ou non du célèbre philosophe.



