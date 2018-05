VIDÉO - Pascal Obispo, Catherine Lara et de nombreuses personnalités rendent un dernier hommage à Maurane

Ils étaient nombreux, ce jeudi matin, à l'église Notre-Dame des Grâces de Woluwe-Saint-Pierre, l'une des communes de Bruxelles, à rendre un dernier hommage à Maurane. La chanteuse belge est décédée le 7 mai à son domicile à l'âge de 57 ans. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées sur le parvis de l'Église, et de nombreuses personnalités françaises et belges étaient présentes.





Parmi ces personnalités, on comptait Maxime Le Forestier, Lara Fabian, Francis Cabrel, Zazie, Pascal Obispo, Catherine Lara, Gérard Lenorman, Michel Fugain, Muriel Robin, Julie Zenatti, Francis Lalanne..."C'était une femme tellement merveilleuse, tellement drôle. J'ai beaucoup ri avec elle. C'était une des plus belles voix du monde, sinon la plus belle", a notamment déclaré la chanteuse et violoniste Catherine Lara.