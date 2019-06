VIDÉO - Patrick Dempsey, les Gilets jaunes et Cristiano Ronaldo : l'interview "Ça matche ou pas ?" de l'écrivain Joël Dicker

On n'arrête plus Joël Dicker. Depuis la parution en 2012 de son premier roman, "La Vérité sur l'Affaire Harry Québert", vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, le jeune auteur suisse de 34 ans caracole en tête des ventes de livres. La preuve, son dernier roman, "La disparition de Stéphanie Mailer", sorti en poche le 9 mai dernier, s'est déjà vendu à 225.000 exemplaires. L'histoire ? Alors qu'il s'apprête à prendre sa retraite, l'inspecteur Jesse Rosenberg se retrouve plongé dans une enquête qu'il croyait avoir bouclée après que la journaliste Stéphanie Mailer lui affirme qu'il s'est trompé de coupable, vingt ans plus tôt.





"C'est un bon livre pour lire à la plage, mais pas seulement", nous confie l'écrivain suisse qui était à Paris cette semaine. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il travaille déjà sur son prochain livre. "Comme je n'ai jamais de plan, je ne peux pas vous dire quand ça arrive. Mais ça avance plutôt bien !", nous assure Joël Dicker, à qui le succès n'est pas monté à la tête. "Le succès littéraire c'est très plaisant, surtout que j'ai essuyé beaucoup de refus avant d'être publié. Mais je n'ai pas cette sensation que ça marche bien car j'écris chez moi seul à Genève".