VIDÉO - People Express : Ed Sheeran bientôt marié, hommage à Dolores O'Riordan, Adele et ses célèbres copines à la "Women's March"...

Vous les reconnaissez ? Jennifer Lawrence, Cameron Diaz et la chanteuse Adele ont marché dans Los Angeles pour défiler contre, entre autres, la politique de Donald Trump. "Les personnes les plus influentes dans ma vie ont toujours été des femmes. Ma famille, mes amis, mes professeurs, mes collègues et mes idoles. Je suis obsédée par toutes les femmes de ma vie. Je les adore et j'ai besoin d'elles, de plus en plus chaque jour. Je suis tellement reconnaissante d'être une femme. J'espère que je ne suis pas seulement définie par mon sexe. J'espère que je suis définie par ma contribution au monde, ma capacité à aimer et à avoir de l'empathie. Pour élever mon fils, en faire un homme bon aux côtés du mec qui m'aime pour tout ce que je suis et ne suis pas. Je veux ce qu'il y a de mieux pour les gens, je pense que nous le faisons tous [...]. La paix au pouvoir, le pouvoir au peuple", a écrit la chanteuse sur son compte Instagram.