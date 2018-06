VIDÉO - PEOPLE EXPRESS : mort de Richard Harrison, noces en vue pour Gwyneth Paltrow, Cardi B et Offset mariés

PEOPLE - Ils s’aiment, ils se déchirent, ils se réconcilient… Ils nous agacent autant qu’ils nous font sourire. Voici People Express, l’actu des stars à toute vitesse. Aujourd'hui, l’on a appris la mort de Richard Harrison (Pawn Stars) ; les deux stars US - Cardi B et Offset - se sont mariées dans le plus grand des secrets ; et Gwyneth Paltrow s’apprête, elle, à dire oui.