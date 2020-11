Pierre Perret, un défenseur acharné de la liberté d'expression

Pierre Perret nous reçoit dans sa maison en Seine-et-Marne où il est confiné, comme des dizaines de millions de Français. Le confinement inspire ce poète toujours enfantin, espiègle, populaire, révolté. Sa dernière chanson "Les confinis" a atteint trois millions de vues sur Internet.



Depuis 65 ans qu'il écrit et qu'il chante, Pierre Perret est un défenseur acharné de la liberté d'expression. Ce chanteur populaire auquel on doit des chansons légères, grivoises, est aussi l'auteur de textes forts devenus des hymnes de la lutte contre le racisme ou la violence fait aux femmes. Comment ce libre-penseur juge-t-il les attaques contre la liberté d'expression ? Comment cet amoureux de liberté et de culture vit-il le confinement ? Ce grand monsieur de la chanson française, qui n'a toujours pas la langue dans sa poche, répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara dans le "Portrait de la semaine".



La tournée de Pierre Perret intitulée "Mes adieux provisoires" est prévue pour mars prochain. Il publie également aux éditions Irfan "Aphorismes et blues".



