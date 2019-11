Portrait de Léa Elui, la première influenceuse de France

À 18 ans, cette jeune Savoyarde est très active sur les réseaux sociaux. Des tutoriels de maquillage où elle se montre au naturel, des photos plus sophistiquées dignes des plus grands magazines de mode, ou encore ses clips de danse, ont fait sa réputation. Léa Elui partage avec sa communauté ses problèmes d'adolescente. Son succès, elle le doit à ce lien particulier qu'elle a noué avec ses fans.



