"Pour les gens du secours", une chanson qui rend hommage aux soignants

Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine ont écrit une chanson rendant hommage à tous les soignants. Il s'agit des trois grands coaches de l'émission The Voice. Dans le respect du confinement, l'enregistrement a été réalisé à distance. L'objectif est de récolter des fonds. Tous les droits d'auteurs seront reversés intégralement aux hôpitaux de France.



