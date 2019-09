VIDÉO - Afrique du Sud : Archie, le bébé de Meghan et Harry, fait sa première apparition officielle

PRÉSENTATION - Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont opéré leur première sortie officielle avec leur fils Archie, 4 mois, ce mercredi au Cap, dans le cadre de leur tournée en Afrique australe. Une rencontre avec Desmond Tutu, visage emblématique de la lutte contre l’apartheid, au cours de laquelle l'enfant a attiré tous les regards.

La rencontre avec le prix Nobel de la paix Desmond Tutut était une étape-clé de la visite en Afrique du Sud de Meghan Markle et du prince Harry. Le duc et la duchesse de Sussex lui ont donné un tour particulier en y emmenant leur bébé Archie, qui a retenu l’attention mondiale en signant ainsi sa première apparition officielle à l'étranger.

La famille a été royalement accueillie par la figure du combat contre l’apartheid et son épouse Leah. Desmond Tutu a embrassé sur le front le bébé de 4 mois, habillé d'une salopette rayée blanc et bleu ciel et d'un body assorti à ses chaussettes blanches. La visite s'est poursuivie autour d'un thé gourmand, avec un Archie hilare sur les genoux de sa mère.