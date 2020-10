VIDEO - Jon Voight, Kirstie Alley, Roseanne Barr, Dean Cain… Ces célébrités qui soutiennent Trump

C'est une tradition à chaque élection. Engagées dans la course à la présidentielle, les célébrités américaines n'hésitent pas à affiche publiquement leur soutien à leur candidat favori. Cette année, la bataille se jouera le 3 novembre entre Donald Trump, l'actuel locataire de la Maison Blanche, et Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. Et si traditionnellement, le cœur de Hollywood penche largement du côté des démocrates, encore plus avec un candidat comme Donald Trump, ce dernier bénéficie tout de même de certains soutiens, à l'instar de Jon Voight.

Le comédien et père d'Angelina Jolie a publié de nombreuses vidéo pour soutenir celui qu'il estime être "le plus grand président depuis Abraham Lincoln". Dans la dernière en date diffusée le 16 octobre sur son compte Twitter, il explique que Joe Biden est maléfique. “Trump doit gagner, il est authentique. Il ramènera la confiance du peuple. Ces gauchistes ne sont pas pour le peuple américain. C’est la plus grande dissimulation de tous les temps", lance l’acteur de 81 ans face à la caméra.