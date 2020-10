VIDÉO - Madonna, Clooney, Taylor Swift, DiCaprio… Ces stars qui soutiennent Joe Biden

ENGAGEMENT - Alors que les élections américaines approchent à grand pas, les célébrités n'hésitent pas à apporter leur soutien à Joe Biden pour contrer Donald Trump. Petite revue des effectifs.

Le 3 novembre prochain, les Américains éliront leur président. Ils auront le choix entre l'actuel locataire de la Maison Blanche Donald Trump, et l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden. Et comme pour chaque élection, les célébrités n'hésitent pas à se mobiliser pour soutenir un candidat. Traditionnellement démocrate, le petit monde de Hollywood et du show-business multiplie les appels pour soutenir Joe Biden et sa colistière Kamala Harris pour empêcher la réélection de Trump, qu'ils ne portent pas dans leur cœur.

Johnson, Swift... cette fois, ils prennent parti

C'est le cas de Whoopi Goldberg, Cher, Billy Porter, George Clooney, Tom Hanks et Rita Wilson, John Legend ou encore Zooey Deschanel, qui ont incité les jeunes et les minorités à s'inscrire sur les listes électorales. La chanteuse Taylor Swift, qui compte de dizaines de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux a publiquement apporté son soutien au candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden et à Kamala Harris, en affirmant qu'ils permettraient à l'Amérique "de commencer" à guérir après le mandat de Donald Trump. "Sous leur direction, je suis convaincue que l'Amérique a une chance de commencer le processus de guérison dont elle a tellement besoin", a poursuivi la chanteuse. Un soutien de poids venant de Taylor Swift, dont l'absence de parti pris il y a quatre ans avait suscité des critiques. Indépendant revendiqué, l'acteur et catcheur Dwayne Johson a cette fois pris parti, en faveur de l'ancien vice-président. Son collègue Dave Bautista (Les Gardiens de la galaxie) en a fait de même.

Nous ne pouvons pas survivre quatre années de plus avec cette incompétence que nous ressentons en ce moment - Barbra Streisand

"Trump est inapte, mentalement et moralement, à occuper ce poste distingué. Nous ne pouvons pas survivre quatre années de plus avec cette incompétence que nous ressentons en ce moment", a estimé Barbra Streisand en juillet dernier lors du Celebration for Change, une soirée pour lever des fonds pour la campagne du candidat démocrate à la présidentielle. Parmi les autres soutiens de Joe Biden, on peut également citer Don Cheadle, Robert De Niro, Shia LaBeouf, Robert Redford, Ben Affleck, Mark Hamill ou encore l'écrivain George R. R. Martin, qui a publié un long billet sur son blog pour soutenir les démocrates.

Rania Hoballah