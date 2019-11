VIDÉO - Prête pour Miss Univers, Maëva Coucke ira aux Etats-Unis avec "un costume du Moulin Rouge"

C'est à Atlanta que la Nordiste compte bien éblouir jury et public le 8 décembre. Pas du tout stressée et complètement libérée, la reine de beauté de 25 ans est passée chez LCI lundi 18 novembre pour évoquer sa préparation, le costume national qu'elle portera aux Etats-Unis, le féminisme et la place des candidates transgenres dans les concours de beauté.

Maëva Coucke, Miss France 2018 : On se retrouve pour Miss Univers un an après et en un an, il faut dire qu'on évolue beaucoup. Vaimalama Chaves, la Miss en titre, a décidé de ne pas participer (elle a indiqué être revenue sur cette décision, ndlr ). J'ai fait Miss Monde l'an dernier et il faut savoir que les Miss France sont prioritaires sur les dauphines pour faire un concours international. L'Organisation Miss France a pensé à moi. Ils savent que je suis un peu une bête de concours, que j'adore ça. Ils savent que je vais faire le travail là-bas. Ils m'ont proposé et j'ai tout de suite accepté. J'ai bien évolué quand même depuis la remise de mon titre. J'ai beaucoup changé, même au niveau de la coiffure. Maintenant, je suis sur un carré roux qui change beaucoup mon apparence. Ce look correspond peut-être plus à Miss Univers qu'à Miss Monde, où c'est plus cheveux longs et bouclés. Je pense que ça peut être pas mal de tenter cette année ce nouveau challenge.

Et bien... (elle rit, ndlr) Pour le coup, personne ! On a eu la date il y a peut-être un mois donc tout s'est fait très vite. L'Organisation Miss France avait prévu de venir me voir en janvier parce qu'on était certain que l'élection se déroulerait en début d'année prochaine. Ça a été un peu une surprise "last minute" donc ils ne vont pas pouvoir venir. Idem pour ma sœur jumelle, ma grande sœur et ma mère. Ma famille non plus ne fait pas le déplacement mais en soi, ce n'est pas grave parce que je n'ai pas besoin d'avoir du monde dans la salle. Ça fait toujours plaisir, c'est clair, mais avec ce manque de temps pour l'organisation, ce n'était pas possible. Ça ne m'empêchera pas d'aller gagner la couronne et ça me motive même encore plus !

Je pars dans dix jours. Les valises ne sont pas encore prêtes mais j'ai mes tenues. Je reste une semaine et demi sur place, c'est très court donc ça fait forcément moins de bagages et ce n'est pas plus mal ! J'ai hâte d'y être. Après, j'avoue que je ne stresse pas à l'idée de partir là-bas. À Miss Monde, je me suis retrouvée pendant un mois avec 130 candidates, je sais un peu ce que c'est. Là, ça va être une semaine et demi avec 90 candidates. J'ai envie de dire que ça ne va être pas "cool Raoul" mais presque ! Ça va être un bon moment à passer là-bas.

Sylvie Tellier a été récemment interrogée sur la possibilité d'accueillir des candidates transgenres dans le concours Miss France. L'an dernier, Angela Ponce a représenté l'Espagne à Miss Univers. Quel est votre avis sur la question ?

Moi, je suis pour. Si on me pose la question, ça ne me pose pas de problème. Cette candidate à Miss Univers a été une belle surprise parce que sa présence a fait beaucoup parler. À un moment donné, on arrive en 2020 et les choses évoluent. Il faut vivre avec l'air du temps donc pourquoi pas, j'ai envie de dire ! Tant que la personne est bien dans sa tête et dans sa peau, moi j'accepte !

"Miss France est un concours féministe", nous a assuré Sylvie Tellier. Vous partagez cet avis ?

Je suis entièrement d'accord, je suis moi-même féministe. On aime défendre le droit des femmes, mettre en avant les femmes et puis tout simplement nous assumer. On est des jeunes et jolies femmes, on a envie aussi de montrer qu'au-delà d'un physique, on est aussi intelligentes. On sait parler, s'exprimer. Et ce qui est bien dans le concours Miss France, c'est qu'on n'a pas juste des défilés. On a un test de culture général qui bloque certaines candidates pour atteindre le top 12 - cette année ce sera le top 15 - si on n'a pas la moyenne. La Miss va rencontrer beaucoup de monde, peut-être le président de la République donc il faut quand même une fille qui tienne la route. Donc au-delà d'un physique, on est quand même sur une tête. Oui, on est féministe sur tous les points !

L'an dernier, vous nous avez dit que vous souhaitiez devenir comédienne. Où en est ce projet ?

C'est toujours mon objectif ! C'est prévu pour le début d'année prochaine si je reviens et que je ne reste pas à New York (là où vit Miss Univers pendant un an, ndlr). J'aimerais y rester et décaler un peu ce projet... Je compte m'inscrire dans une école. Cette année, je me suis consacrée à mon année d'après-Miss. J'ai beaucoup travaillé, je suis ambassadrice pour quelques marques. Tout dépendra de l'évolution des choses !