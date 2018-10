"Charles nous maintient en vie" : les confidences de Marc Di Domenico, co-réalisateur du docu-événement sur Aznavour

Comme beaucoup de ses proches vous pensiez qu’il était immortel ?

Ça va plus loin que ça. La première réflexion que je me suis faite en apprenant sa mort, c’est que je suis un ex-immortel désormais. Je me suis dit ‘Je vais mourir, je le sais maintenant’. Avec Charles, quand on était déprimé, quand on en avait marre, il suffisait d’aller le voir pour comprendre que la vie, c’est cool. On s’est rencontré il y a 20 ans, j’ai connu son fils Mischa avant lui. Et il avait déjà 73 ans ! Si vous avez le bourdon à 70 ans, regardez sa vie ces vingt dernières années ! Charles, il nous maintient en vie.