Qu'est devenue Whitney, la gagnante de The Voice 2019 ?

Une nouvelle saison de The Voice débutera ce samedi soir sur TF1 avec un nouveau jury : Lara Fabian, Pascal Obispo, Marc Lavoine et Amel Bent. De Kenji à Louane, en passant par Slimane, le concours a révélé son lot de stars depuis 2012. Parmi elles, Whitney Marin, la gagnante de la dernière saison, qui a fait son bout de chemin depuis sa victoire en juin 2019. La jeune femme de 20 ans enregistre actuellement son premier album avec Universal et poursuit en même temps ses études.



