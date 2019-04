REGARDEZ >> Quand Céline Dion s’incruste dans un mariage à Las Vegas pour interpréter son tube "Because you loved me"

La séquence, mise en ligne le 5 avril, atteint déjà presque les 900.000 vues. Jimmy Kimmel a réservé une bien jolie surprise à un couple américain qui s'unissait dans une petite chapelle de Las Vegas. En tournage dans les environs, le présentateur, très célèbre outre-Atlantique, s'est "inscrusté", par vidéoconférence, à l'union de Kate et Jason. Après les échanges de vœux, et au moment de l'ouverture du bal, il a annoncé la venue d'une artiste "locale"... Les portes se sont ouvertes, et là, Céline Dion a fait son apparition, pour interpréter "Because you loved me", son célèbre tube sorti en 1996 !