"Quelle tristesse" : Christian Quesada en colère après le meurtre de Bastien Payet, ex candidat des "12 coups de midi"

Son décès brutal a choqué la ville de Reims et bien au-delà. Bastien Payet, 23 ans, a succombé dimanche matin aux violents coups de poings et de pieds reçus à la tête lors d'une rixe dans une petite rue du centre-ville de Reims, dans la nuit de vendredi à samedi. Trois étudiants en BTS en alternance ont été mis en examen pour meurtre, a indiqué une source judiciaire à l'AFP. Ils ont été placés en détention provisoire.





S'ils ont reconnu avoir été ensemble sur les lieux du crime, ils "se renvoient la balle" quant à la responsabilité des coups mortels, selon le procureur de la République de Reims. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes du drame. Un ami de la victime raconte à France 3 Grand Est que "deux filles marchaient devant, elles se sont pris une réflexion. Bastien leur a dit : 'On ne va pas rentrer là-dedans'. Ses trois agresseurs n'ont pas aimé cette intervention et lui ont asséné des coups au visage".