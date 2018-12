VIDÉO - Qui est Eva Colas, la candidate française à Miss Univers ?

L'occasion pour elle de rappeler que les animaux "ont longtemps contribué à son bonheur et son épanouissement". Et qu'elle donne chaque année à la fondation 30 Millions d'amis. Elle n'oublie pas non plus quelques clichés avec son compagnon Mathieu Giraud, un proche d'Iris Mittenaere. Eva Colas devra néanmoins travailler la prise de parole pour éviter les mini-déboires de l'élection de Miss France. A la question "peut-on être Miss France et féministe", elle avait quelque peu patiné sur les mots avant de se reprendre et de livrer une réponse très applaudie. Une Miss anglophone, businesswoman, réseaux sociaux friendly et proche des bêtes à la Brigitte Bardot ? L'Univers, prends garde à toi. La délégation française est déjà bien armée pour s'imposer.