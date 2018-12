VIDÉO - Qui est Eva Colas, la candidate française à Miss Univers ?

Malgré sa couronne, la reine de beauté ne chôme pas. Et sur sa page LinkedIn, elle détaille ses nouvelles fonctions de "directrice commerciale & events" au sein du Comité officiel Miss Corse pour Miss France. Elle sillonne d'ailleurs l'Hexagone depuis le début de l'été dans le cadre du show Miss France, ces soirées visant à élire les Miss régionales. Son CV affiche également la ligne "Influenceuse social network et mannequin". Son compte Instagram, suivi par plus de 89.000 personnes, ressemble à un catalogue où défilent de belles photos sur papier glacé, aux poses toujours savamment étudiées. De Bali à New York, en passant par Manille, Eva Colas fait entrer les internautes dans son quotidien idyllique composé de voyages et shootings photos. La gestion de son image numérique ? Encore un atout au moment d'affronter les Miss entraînées depuis l'enfance (et on exagère à peine).