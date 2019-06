Qui est Kinsey Wolanski, la jeune femme qui a fait irruption sur la pelouse de Liverpool-Tottenham ?

Sur le maillot de bain noir de Kinsey Wolanski, samedi à Madrid, on pouvait lire en lettres blanches "Vitaly Uncensored", le nom du site Internet de son compagnon, spécialisé dans les canulars aussi déjantés que coquins… Un sacré coup de pub, dont la jeune femme bénéficie également puisque le nombre de ses abonnés sur Instagram a explosé dans la soirée. Avant son coup d’éclat, ils étaient "à peine" 300.000. Ce matin, ils sont plus de 1.7 million. Et ça ne fait sans doute que commencer...