Qui est Laura Calu, l’humoriste agressée avec son compagnon à Paris ?

"Mon Arthur sera en régie et exercera avec brio et magie son travail de metteur en scène comme toujours", précise-t-elle. "Parce que c’est aussi de cette manière que nous refusons de nous laisser abattre par des lâches." Depuis sa mise en ligne mardi, le témoignage de Laura Calu cumule plus de 900.000 vues sur Facebook et devrait franchir le million dans la journée.