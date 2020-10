VIDÉO - Qui est Lucas Bravo, le frenchy sorti de l’anonymat grâce à "Emily in Paris" ?

Si Emily in Paris qui fait actuellement un carton sur Netflix, est régulièrement taillée en pièce pour le lot de clichés qu'elle rapporte sur la vie dans la capitale, tous les spectateurs s'accordent au moins sur une chose, la révélation de la série : Lucas Bravo.

L'acteur de 32 ans s'est fait remarqué en incarnant Gabriel, chef cuisinier et voisin - avec un anglais impeccable - pour lequel craque Emily. Et pour cause, il a été formé de 2007 à 2010 à l’American Academy of Dramatic Arts de Los Angeles. Fils de Daniel Bravo, ancien joueur PSG, reconverti en commentateur sportif, il a fait ses débuts dans la série Sous le soleil ou encore dans la Web série L'équipe.