Qui est Raphaël Lancrey-Javal, le discret mari de Laura Smet ?

Laura Smet et Raphaël Lancrey-Javal, respectivement 35 et 49 ans, se sont rencontrés en 2013. Cinq ans plus tard, ils avaient officialisé leur union en décembre dernier lors d'un mariage civil ne réunissant que quelques proches. Ils étaient beaucoup plus nombreux ce samedi 15 juin lors d'une seconde cérémonie, religieuse, dont David Hallyday, le frère de Laura Smet, avait annoncé la tenue trois jours plus tôt dans un message posté sur Facebook. Nathalie Baye, Emma et Ilona Smet (les filles de David Hallyday), Dominique Besnehard (le parrain de Laura), Sarah Poniatowski (l'ex-femme de Marc Lavoine), Melita Toscan du Plantier ou encore l'animateur Bernard Montiel étaient notamment présents.





Pour le premier mariage, Laura Smet s'était contentée de poster, quelques jours après la cérémonie organisée à la mairie du VIIe arrondissement de Paris, une photo de l'échange de leurs alliances. Cette fois, c'est avec son frère David qu'elle a d'abord choisi de s'afficher sur Instagram.