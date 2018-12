VIDÉO - Rencontre avec Brigitte Macron, comportements sexistes... Maëva Coucke raconte son année sous l'écharpe de Miss France

Son album de souvenirs est forcément bien rempli. On lui a demandé de n'en sélectionner que sept, du plus émouvant au plus impressionnant en passant par le plus effrayant. Maëva Coucke fait le bilan de son année de reine de beauté des Français avant de couronner la jeune femme qui lui succédera ce samedi soir lors d'une cérémonie diffusée en direct depuis Lille. Miss France 2018 nous fait partager ses coups de cœur et ses coups de blues, et rappelle que beaucoup de choses peuvent se cacher derrière un sourire.





Après Marine Lorphelin, elle dénonce également les comportements sexistes de certains hommes. "Les mains à l'endroit où il ne faut pas" et "les paroles" déplacées subies ces derniers mois : "Un homme peut nous dire quelque chose alors que sa femme et ses enfants attendent pour prendre la photo", assure-t-elle. Mais de son règne, Maëva Coucke ne souhaite conserver que le meilleur. Et le rêve n'est peut-être pas fini. Une semaine après notre rencontre, la Nordiste de 24 ans s'est envolée pour le concours de Miss Monde en Chine. Un concours qu'elle compte bien remporter...