VIDÉO - Devinerez-vous quelles célébrités se cachent derrière ces photos d'écolier ?

Si Serge Gainsbourg et Nicolas Sarkozy arboraient un visage plutôt joufflu, tandis que Bruce Willis avait encore des cheveux, Barack Obama et Matthew McConaughey, eux, étaient déjà de vrais tombeurs. Eva Longoria, Angelina Jolie ou encore Cameron Diaz ont quant à elles très peu changé. Le plus étonnant restant George Clooney, qui a l'air plus vieux sur sa photo d'enfant qu'aujourd'hui...