VIDÉO - Son film "Les invisibles" raconte le combat de femmes SDF : l'enfer de la rue, Corinne Masiero l'a elle-même connu

Ce qui l'a sauvée ? Le théâtre. "Je me suis retrouvée sur un plateau par hasard, a-t-elle raconté. J'étais venue donner un coup de main à des potes et puis, la metteure en scène nous a dit de participer. On se prend au jeu, c'est amusant. Quand l'exercice a été terminé, j'ai dit, c'est ça que je veux faire." Malgré le succès, Corinne Masiero reste la même. Elle vit dans un quartier populaire de Roubaix, dans les Hauts-de-France, avec son époux, rencontré seize ans plus tôt. "On devrait apprendre aux mômes à se révolter", conclut Corinne Masiero.