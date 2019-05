VIDÉO - Découvrez à quoi ressemble le quotidien de la star de "Clem", loin des plateaux télé

Pour vivre heureux, vivons cachés. Et surtout loin de la ville. C'est l'adage qu'a décidé d'appliquer Lucie Lucas. L'actrice de 33 ans, star de la série "Clem" sur TF1 depuis bientôt dix ans, a dit au revoir au stress et à la grisaille parisiens pour l'air frais de la Bretagne. Elle s'est installée il y a six mois dans une ferme des Côtes d'Armor. La ville la plus proche n'est qu'à 20 kilomètres, mais qu'importe.





"On a envie que ce soit un lieu de vie très convivial", dit-elle de sa propriété à "50 Minutes Inside". La comédienne envisage d'y construire un centre de formation pour se former à la permaculture et au maraîchage bio, "tout ce qui est fait "dans le respect de l'autre et de l'environnement".