VIDÉO - Suicide de la youtubeuse MavaChou : elle avait raconté à "Sept à Huit" le harcèlement qu'elle subissait

DOCUMENT – Début décembre, MavaChou, star de Youtube, s'était confiée face aux caméras de "Sept à Huit" sur le harcèlement qu'elle subissait au quotidien sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, le 22 décembre, elle s'est donnée la mort, laissant derrière elle quatre enfants.

Son suicide relance le débat sur la haine en ligne et ses conséquences. Le 22 décembre, la youtubeuse MavaChou, mère de quatre enfants, a mis fin à ses jours. Le 7 décembre, l'équipe de "Sept à Huit" avait rencontré la jeune femme de 32 ans. Ce jour-là, Maëva, de son vrai nom, avait tenu à montrer les centaines de messages de haine qu'elle pouvait recevoir quotidiennement. "C'est une vague et c'est incontrôlable. Et c'est finalement indélébile. Internet, c'est indélébile. Ça ne s'effacera pas ces commentaires. Quand on tapera mon nom, on pourra toujours retrouver ça. c'est dégueulasse, je n'ai pas d'autres mots, je suis désolée", confiait alors la jeune femme.

Elle dénonçait un harcèlement de la part de son ex-mari, Adrien, et d’une partie de la communauté en ligne que le couple avait agrégé en filmant pendant des années son quotidien, y compris ses problèmes et sa séparation en 2020. Si à un certain point, Maëva arrête de se confier sur les réseaux sociaux, son ex-mari, lui,continue de parler d'elle sur ses plateformes. Au point qu'en février 2021, devant ses 35.000 abonnés sur Instagram, Adrien insinue que ses quatre enfants sont maltraités chez leur mère.

Ignorer pour certaines personnes, c'est valider - Maëva

"C'est affreux d'être accusée de ça et de ne rien pouvoir dire. On essaie de se dire, je vais l'ignorer, c'est la meilleure des réponses. Mais ignorer pour certaines personnes, c'est valider. 'Elle dit rien, donc c'est vrai'", témoignait la jeune femme, avant d'ajouter : "Pourquoi mes enfants sont chez moi aujourd'hui, à temps plein ? Pourquoi il a abandonné la garde du jour au lendemain, sans décision, sans rien ? Parce que tout simplement, suite aux enquêtes, suite aux vérifications de la juge, tout s'est avéré faux". Afin d'éclaircir les conditions de la mort de Maëva, le parquet d'Epinal a ouvert une information judiciaire pour "harcèlement moral ayant poussé au suicide". L'enquête est confiée aux gendarmes de la région. Pour autant, cette réaction tardive interroge. Les alertes ont été nombreuses. Entre mars 2020 et décembre 2021, Maëva avait déposé cinq plaintes contre son ex-conjoint.

Une plainte pour harcèlement déposée le matin de sa mort

La toute dernière a été déposée au tribunal par son avocat le matin même de son suicide. Maître Stéphane Giuranna représente aujourd'hui le compagnon de Maëva. Il souhaite que la responsabilité pénale des internautes soit établie dans ce harcèlement. "Il faut que les gens comprennent que cette lâcheté derrière leur écran, c'est à chaque fois une gifle, c'est à chaque fois un acte de violence", assure-t-il. Depuis la mort de la Youtubeuse et de l'ouverture d'une enquête, presque tous les "haters" ont supprimé leur compte sur les réseaux sociaux. Du côté de l'ex-mari de Maëva, aucune charge ne pèse contre lui et il n'a pas été mis en examen. "On a été pris tous les deux dans une tourmente des réseaux sociaux. On a perdu le contrôle de ce qu'il s'est passé évidement. Mais tous les deux, on s'est attaqués sur les réseaux sociaux depuis le début. C'est elle qui a commencé, et moi j'ai répliqué", s'est-il défendu. Il a par ailleurs assuré qu'il avait toujours appelé au calme.

Mais pour Maëva, celui-ci portait la responsabilité du drame qu'elle vivait en galvanisant ses soutiens. "J'ai pas forcément envie que ces personnes soient condamnées, parce qu'en soit, elles se sont peut-être faites avoir, elles l'ont cru", disait-elle devant les caméras de "Sept à Huit". "J'aimerais qu'il y ait un exemple et cet exemple, ça sera mon ex-mari. Et tous ceux qui gravitent autour se diront 'okay, on avait dépassé les limites'. J'aimerais une prise de conscience", espérait-elle.

