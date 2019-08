VIDÉO - Son succès fulgurant, sa vie... Les confidences d'Angèle face aux caméras de "Sept à Huit"

Ce qui fait le succès d'Angèle, c'est son style musical mélangeant la pop au hip-hop, ainsi que les textes qu'elle écrit et interprète à sa façon, avec un sens remarqué de l'autodérision. À 23 ans et en l'espace de quelques mois, cette jeune Belge a gagné deux Victoires de la musique, vendu 500.000 albums et totalisé plus de 300 millions de vues sur YouTube. Alors, comment vit-elle un tel succès ?





Avec maturité au regard de son interview diffusée ce dimanche sur TF1 dans le magazine "Sept à Huit" (à retrouver en tête de cet article). Ses rêves d'enfant - elle voulait être psychologue ou travailler dans le graphisme - ses débuts derrière un piano, l'importance de ses parents eux-mêmes artistes, son rapport à son physique... La jeune femme s'y livre en toute simplicité.