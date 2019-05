VIDÉO - "Aux anges", le prince Harry annonce la naissance de son "irrésistible" fils

"Nous sommes tous les deux extrêmement ravis et si reconnaissants de tout l'amour et du soutien du public, ça a été incroyable donc nous voulions partager ça avec tout le monde". Le couple "réfléchit toujours" à un prénom pour le nourrisson. "Le bébé était un peu en retard donc on a eu du temps pour y penser. C'est la prochaine étape", a expliqué le prince Harry en rappelant qu'il reverrait la presse mercredi pour une première séance photo en famille. De son fils, il dira simplement que "cette petite chose est irrésistible". "Je suis aux anges", conclut-il, toujours aussi extatique. Un papa complètement gaga !