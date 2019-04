Le prince Louis fête son premier anniversaire avec des photos inédites toutes craquantes

Il vous rappelle quelqu'un ? Rien d'étonnant. Le prince Louis ressemble trait pour trait à son frère le prince George, dont il a hérité des joues bien rondes, et à sa soeur la princesse Charlotte avec qui il partage les mêmes yeux en amande. Il y a quelques jours, le dernier-né de Kate Middleton et du prince William a eu droit, comme ses aînés, à une séance photo particulière devant l'objectif de sa célèbre maman pour célébrer en grandes pompes son premier anniversaire.





Les trois clichés ont été partagés lundi 22 avril au soir sur les réseaux sociaux de Kensington Palace et faisaient la Une des journaux britanniques ce mardi 23 avril, un an jour pour jour après la naissance très commentée du troisième royal baby. Kensington Palace précise que les photos ont été prises "un peu plus tôt dans le mois" par la duchesse de Cambridge "dans leur demeure du Norfolk", à Anmer Hall. Le prince Louis y apparaît tantôt avec un sweat en laine bordeaux, tantôt avec un sweat bleu sur lequel est dessiné un chien - deux produits que les Anglais s'arrachaient déjà en ligne. Mais toujours la bouche ouverte, laissant apparaître ses deux quenottes.