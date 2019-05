VIDÉO - Pourquoi le royal baby de Meghan et Harry ne deviendra jamais roi

Baby Sussex est en effet en septième position, derrière son père le prince Harry, dans l'ordre de succession à la couronne. Il sera précédé de son grand-père Charles, de son oncle William et de ses cousins George, Charlotte et Louis. "Un membre de la famille royale qui est septième dans l'ordre d'accession au trône ne peut possiblement pas être roi ou reine", note auprès du Daily Express l'expert royal Richard Fitzwilliams. D'autant que les enfants de Kate et William sont à leur tour susceptibles d'avoir des enfants, ce qui ferait reculer leur cousin encore plus loin dans cette liste très sélect. Alors à moins d'un cataclysme dans la famille royale - qu'on ne souhaite évidemment pas -, cet enfant devrait grandir avec la même tranquillité d'esprit que son père, celle de ceux qui ne régneront pas.