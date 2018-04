VIDÉO - Royal baby 3 : la princesse Charlotte en superstar à la maternité

Elle n'a pas eu besoin de se faire prier. La princesse Charlotte a attiré tous les regards et objectifs des photographes, lundi, alors qu'elle rendait visite à son nouveau frère né quelques heures plus tôt. A peine sortie de la voiture, la voilà déjà en train de saluer le monde autour d'un geste de la main so royal. Idem en montant les marches de la Lindo Wing du St Mary's Hospital de Londres, en haut desquelles elle prend le temps de se retourner et d'agiter à nouveau sa main aux côtés de son père le prince William.