Ruth Bader Ginsburg, la doyenne de la Cour suprême des États-Unis, est décédée

Ruth Bader Ginsburg était devenue un poids lourd de la vie politique et sociale américaine. Elle était la doyenne de la Cour suprême, la plus haute instance chargée de trancher sur les grandes questions de constitutionnalité. Décédée vendredi à 87 ans, la juriste avait bousculé les conventions des années 50 et était même devenue un phénomène culturel. Les soutiens de Donald Trump prévoient déjà de la remplacer par un ultra-conservateur. L'enjeu est énorme.



