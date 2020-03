S.A.S. le prince Albert II, le premier chef d'Etat à annoncer sa contamination au covid-19

Ce dimanche, le prince Albert II de Monaco livre son avis sur la situation. "Je vois les jours prochains avec beaucoup de sérénité", affirme-t-il. Le prince n'a pas hésité à rendre publique sa contamination. Et comme tout responsable politique, il pense que la situation sera tout autre après le passage de l'épidémie. "Je pense qu'il y aura un grand bouleversement et une grande remise en question à la fin de cette crise", ajouta-t-il.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.