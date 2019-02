VIDÉO - Guillaume Canet s'engage auprès des agriculteurs en détresse

Après s'être mis sur son 31 pour la cérémonie des César, Guillaume Canet s'est affiché ce week-end au Salon de l'Agriculture dans un tout nouveau rôle. L'acteur que l'on sait passionné d'équitation s'intéresse au sort des agriculteurs, et s'est engagé auprès de ces "gens qui nous nourrissent et ne s'en sortent plus".





Dans une vidéo postée sur Instagram à destination des quelques 693.000 personnes qui le suivent, il incite les internautes à visiter le site Solidaritepaysans.org, une association qui vient en aide aux agriculteurs les plus isolés et en difficulté. Entouré de Christophe Rossignon et Edouard Bergeon, producteur et réalisateur du film "Au nom de la terre" prochainement en salles, il explique avoir été "très bouleversé et très remué" par ce projet.