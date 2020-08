VIDÉO - Sarah Cooper, l'humoriste qui monte grâce à ses lip sync de Trump, arrive sur Netflix

Très vite, ses vidéos tournent sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, l'emballement est immédiat et à date, elle compte 500.000 abonnés et a été likée près de 4 millions de fois.

Le succès est tel que Sarah Cooper est désormais invitée dans de nombreux talk-shows américains, comme celui de Jimmy Fallon ou Ellen DeGeneres. L'ancienne employée de Google, 42 ans, aura même droit à son émission spéciale sur Netflix.

Baptisée Sarah Cooper: Everything's Fine (Sarah Cooper : tout va bien), le show sera composé de sketchs satiriques sur la politique américaine et devrait être diffusé cet automne sur la plateforme. Il sera réalisé par l'actrice de la série Orange is the New Black, Natasha Lyonne et produit par l'humoriste Maya Rudolph. Une consécration pour la comédienne qui galérait dans la profession depuis 6 ans !