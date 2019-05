VIDÉO - Selon vous, lequel de ces sosies ressemble le plus à Meghan Markle ?

Ceux que l'histoire de Meghan Markle et du Prince Harry passionne ont pu découvrir cette semaine la suite du téléfilm américain qui retrace leur romance. Diffusé en 2018, "Harry & Meghan : A Royal Romance" relatait la rencontre du couple. Un an plus tard, les époux de Sussex sont revenus sur les écrans (celui de la chaîne américaine Lifetime en l'occurrence) avec "Harry & Meghan : Becoming Royal", mettant en scène de nouveaux acteurs principaux.





Tiffany Marie Smith, la comédienne qui incarne désormais Meghan Markle à l'écran, ressemble tout particulièrement à la duchesse. "Je n'ai jamais eu aussi peu de maquillage à porter sur un plateau, ce qui est génial", a-t-elle confié au magazine américain People.