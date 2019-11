VIDÉO - Bernard Tapie, son combat face au cancer

L’homme reste déterminé à se battre. Ancien ministre, homme d'affaires et de théâtre, dirigeant de club de foot... Bernard Tapie a vécu plusieurs vies et mené bien des combats. Celui auquel il fait face actuellement est doute le plus difficile : depuis plus de deux ans, il lutte contre un cancer qui continue de progresser. Dans Sept à Huit, il raconte l’évolution de cette maladie qui le ronge, sans fard et avec courage.