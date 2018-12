VIDÉO - Sonia Rolland et Jalil Lespert, Jennifer Aniston et Justin Theroux... Ces ruptures qui ont marqué 2018

Leur année a ressemblé à du Lara Fabian. Du "Je t'aime" au "tout, tout, tout est fini entre nous". Ils se sont quittés après s'être tant aimés comme beaucoup d'autres couples. La différence, c'est que leur rupture - ce moment où l'on préférerait resté enfermé sous sa couette à ressasser les bons souvenirs - s'est retrouvée en une des magazines un peu partout dans le monde.





Il y a ceux qui ont mis fin à leur mariage : 2018 a débuté par l'annonce des divorces de Jennifer Aniston et Justin Theroux en février, puis de Marc et Sarah Lavoine. Les deux acteurs étaient mariés depuis deux ans et demi, le chanteur et son épouse depuis 23 ans. Idem pour Robert De Niro et son épouse Grace, qui ont mis un terme à leur histoire après plus de 20 ans de vie commune.