VIDÉO - Qui est Taron Egerton, l'Elton John de "Rocketman" ?

C'est l'un des biopics les plus attendus de l'année. "Rocketman", de Dexter Fletcher, sort ce mercredi 29 mai sur les écrans après avoir été présenté à Cannes. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, jeune et timide pianiste prodige, en une superstar mondiale plus connue sous le nom d’Elton John.





Pour incarner l'icône britannique, c'est le jeune acteur Taron Egerton qui a été choisi. Le comédien s'est longuement préparé pour jouer la star de la pop, qui l'a directement aidé à se mettre dans sa peau : "Elton a joué un rôle clé. Il m’a tenu la main pendant toute l’aventure !", nous a-t-il confié lorsque nous l'avons interviewé lors du Festival de Cannes.