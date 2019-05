Star Wars : mort à 74 ans de Peter Mayhew, l'acteur sous la fourrure de Chewbacca

Les fans de Star Wars sont en deuil. L'acteur Peter Mayhew est mort mardi soir à l'âge de 74 ans, à son domicile au Texas, a annoncé sa fille sur Twitter ce jeudi. Ce Britannique était connu du grand public pour son rôle emblématique de Chewbacca, cet attachant guerrier Wookiee, qu'il avait campé tout au long de sa vie, jusqu'en 2015, pour le film "Le Réveil de la Force", avant de passer le flambeau pour des raisons de santé. "La famille de Peyer Mayhew vous annonce avec beaucoup de tristesse la mort de Peter. Il nous a quittés le soir du 30 avril 2019, sa famille à ses côtés dans maison du Texas du Nord", peut-on lire sur le communiqué.





Une cérémonie à sa mémoire sera organisée pour sa famille et ses amis le 29 juin, précisent ses proches. Quant aux fans en deuil, ils pourront se recueillir début décembre à Los Angeles lors d'un rassemblement auquel sa famille participera, avec certains des effets personnels de l'acteur. L'acteur Mark Hamill, qui joue Luke Skywalker, a rendu hommage à son partenaire à l'écran. "Il faisait partie des géants les plus gentils - Un grand homme avec un cœur encore plus gros, qui m'a toujours fait sourire et a toujours été un ami fidèle que j'aime sincèrement. Je suis reconnaissant des souvenirs que nous avons partagés et le connaître a fait de moi un homme meilleur. Merci, Pete", a-t-il écrit, avec une vive émotion.