Et si vous révisiez le théorème de Thalès avec le rappeur Soprano ?

"J’ai kiffé le concept", poursuit le Marseillais, enthousiaste. "Apprendre en musique. Moi, j’ai compris les oxymores et les métaphores grâce à MC Solaar et Francis Cabrel qu’on avait étudiés en cinquième", avoue celui qu’on retrouvera à partir du 12 octobre dans l’un des quatre fauteuils rouges de la nouvelle saison de "The Voice Kids".