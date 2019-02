"Le pire de l'histoire", "ennuyeux" : le show de Maroon 5 pour le Super Bowl étrillé par la critique et les réseaux sociaux

Après Justin Timberlake en 2018, c’est le groupe Maroon 5 qui avait la responsabilité d’assurer le show pour la mi-temps du Super Bowl cette année. Et c’est avec une chanson de 2002, Harder to Breathe, qu’il a ouvert le bal, avant d’enchaîner avec différents tubes plus ou moins récents : This Love, Girls Like You accompagné d’un chœur de gospel, She Will Be Loved, Sugar ou encore Moves Like Jagger.





Deux rappeurs étaient également de la partie, Travis Scott et Big Boi, arrivé sur scène... en voiture. Mais tous deux n'ont fait qu'une brève apparition.