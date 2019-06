VIDÉO - Sur les traces d'Eddy de Pretto à Créteil, la ville qui l'a vu grandir

A 25 ans, avec un premier album vendu à plus de 250.000 exemplaires, il assume sa singularité et fait bouger les lignes. Eddy de Pretto a pu mesurer son nouveau statut de pop star en se rendant avec une équipe de TF1 dans son ancien établissement scolaire de Créteil, la ville de banlieue parisienne où il a grandi : sa venue a électrisé les collégiens. Ce retour aux sources est surtout l'occasion de voir sous une autre facette ce jeune chanteur qui mélange hip hop et variété française, et dont les textes combattent les stéréotypes et font passer des messages, notamment autour de son homosexualité.





"Je sais qu'il avait l'impression de rouler des mécaniques, mais moi je voyais quelqu'un de tendre, timide, un petit poète", raconte dans le reportage en tête de cet article son ancien prof de maths. "J'étais un petit rigolo mais dans la tête j'avais plein de choses, et je savais que ce n'était pas ici que j'allais les réaliser", répond l'auteur de "Kid". Autre témoin privilégié de ses premières années : sa prof de théâtre à la maison des arts de la ville, qui se souvient avoir décelé un "truc particulier" chez celui qui a écrit ses premières chansons à 18 ans. "Elle m'a donné l'amour de la scène", se souvient de son côté Eddy Pretto, qui sera cet été en tournée aux quatre coins de la France.